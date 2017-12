Hamilton se recusa a cumprimentar Vettel em frente às câmeras na Áustria

Novo episódio de tensão entre os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton, e da Ferrari, Sebastian Vettel, nos bastidores dos treinos para o GP da Áustria.

Depois de os dois terem se cumprimentado de maneira protocolar, o inglês se negou a atender o pedido de um jornalista, Davide Valsecchi, para que os dois apertassem as mãos novamente, o que ocorreria desta vez em frente ao público e das câmeras de TV. Hamilton ignorou e voltou para os boxes.

O episódio, em frente das câmeras, colocou mais um ponto na rivalidade entre os dois, que se acirrou após o episório no GP do Azerbaijão, quando Hamilton freou (propositalmente ou não) e Vettel não conseguiu parar, tocando sua traseira. Logo após, o alemão bateu de leve no rival lateralmente, para "descontar" o ocorrido.

A disputa entre os dois segue na Áustria. Vettel garantiu o segundo lugar no grid de largada, enquanto Hamilton se classificou em terceiro – mas larga em oitavo, consequência de uma troca de câmbio ainda na sexta-feira. A pole é de Valtteri Bottas.