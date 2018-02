'Homem de Gelo' da F1, Kimi Raikkonen está preparando autobiografia

O "Homem de Gelo" da F1, o campeão mundial da categoria em 2007, Kimi Raikkonen, está preparando o lançamento de uma autobiografia.

A esposa do finlandês publicou, no Instagram, no 'histories' (onde as postagens somem depois de 24h) a capa de seu futuro livro, confirmando o lançamento. O piloto da Ferrari, porém, não deu detalhes da data em que a obra será disponibilizada para os fãs.

Raikkonen já publicou, em seu Instagram, um vídeo com a legenda "eu vou contar a minha própria história".

Veja: