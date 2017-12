Indiana de 101 anos ganha ouro nos 100m rasos em prova na Nova Zelândia

A indiana Man Kaour faturou o ouro na prova dos 100 metros rasos no World Masters Games, em Auckland, Nova Zelândia, com o tempo de 1 minuto, 14 segundos e 58 centésimos - muito acima dos índices olímpicos, mas um feito e tanto em se tratando de uma idosa com 101 anos.

Ela corre desde 93 anos, e, com 95 anos de idade, já havia faturado o ouro dos 100m e dos 200m rasos, para atletas acima de 90 anos. Fora essas, ela já acumula outra 20 medalhas de diversas provas que disputou, nas olimpíadas master - dependendo da prova, a idade mínima requerida para o atleta é de 35 anos.

Kaour foi a única competidora com mais de 100 anos a disputar as provas de atletismo na Nova Zelândia e, nos jogos, usou o número 10001, em alusão a sua idade.

Segundo a reportagem publicada pelo Extra, a atleta indiana diz que seu segredo é 'não ingerir nenhum alimento frito'.