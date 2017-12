Inscrições com desconto para o Rally dos Sertões 2017 estão prestes a acabar

As inscrições com desconto para o Rally dos Sertões 2017 estão no fim. O prazo final para economizar até R$ 3.570 (na categoria carros) e parcelar em mais vezes o pagamento termina na próxima quarta-feira, dia 30. A redução beneficia todas as modalidades: carros, motos (incluindo a categoria Honda CRF 230) e quadriciclos, e UTVS.

A edição do Rally dos Sertões do ano que vem marca os 25 anos da competição. O roteiro será inedito: a partida é em Goiânia (GO) no dia 19 de agosto, com destino em Bonito (MS), no dia 26 de agosto.

As inscrições podem ser feitas no site ou pelo telefone (011) 4191-0133.