Interlagos recebe torneio de motovelocidade neste final de semana

No final de semana dos dias 17 e 18 de fevereiro, o Autódromo de Interlagos recebe a maior competição estadual de motociclismo do Brasil. O Campeonato Paulista de Motovelocidade irá consagrar novos campeões em oito diferentes categorias, divididas entre amadoras e profissionais. São esperados ao menos 250 pilotos e um público superior a duas mil pessoas ao longo de cada uma das rodadas.

+ Fórmula E apresentou seu novo carro, e não sabemos o que achamos disso

+ Barrichello entrevista Felipe Massa em estreia de novo quadro no Youtube

+ Ex-Chelsea, técnico sofre acidente e anuncia saída do Rally Dakar

Neste ano, o Campeonato Paulista terá quatro etapas que serão realizadas em dois finais de semana de rodadas duplas. A 1ª e a 2ª etapa serão disputadas nos dias 17 e 18 de fevereiro e marcam a abertura do Estadual. Já a 3ª e a 4ª etapa estão programadas para os dias 11 e 12 de agosto, mais uma vez no Autódromo de Interlagos, e encerram a competição.

Os pilotos iniciantes também poderão participar do Campeonato Paulista de Motovelocidade pela GP Escola. Esta categoria será exclusiva aos participantes do curso ‘Racing Interlagos 2018’. Paralelamente, ao longo de cada uma das etapas, serão realizadas Clínicas de Pilotagem, onde cada aluno receberá instruções práticas e terá a oportunidade de aprimorar suas técnicas de pilotagem.

As inscrições para o Campeonato Paulista de Motovelocidade 2018 estão abertas. Para fazer a inscrição ou obter mais informações, entre em contato com a promotora do evento, a Motors Company através dos telefones (11) 99670-6569 ou (11) 3938-3451, ou ainda pelo email curso@motorscompany.com.br. Para participar, o piloto deve entrar em contato com a organização do evento e escolher a categoria desejada. Os participantes devem, obrigatoriamente, estar em dia com a Federação Paulista para finalizar a inscrição.