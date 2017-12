Irlandesa quebra recorde ao pilotar carro de Fórmula 1 aos 79 anos

A Renault está comemorando o seu 40º aniversário na F1 e resolver bater um recorde histórico nesta data especial. A escuderia francesa deu a oportunidade para a irlandesa Rosemary Smith, de 79 anos, ex-piloto de rali, guilar o Lotus-Renault de 2012 no circuito de Paul Ricard, nos testes realizados pela equipe nesta semana. Rosemary se tornou, assim, a pessoa mais velha a pilotar um carro da principal categoria do automobilismo mundial.

“Dirigir um carro de 800 cv é algo que eu, como muitos outros pilotos, sempre sonhei, mas nunca pensei que teria a oportunidade de fazer”, declaro Rosemary, que teve como tutor para realizar o teste, o atual piloto da Renault, Jolyon Palmer.

Neste domingo acontece a corrida no circuito de Silverstone, com largada às 9 horas da manhã. Jolyon Palmer, da Renault conseguiu o 11° melhor tempo e a pole ficou com Lewis Hamilton, da Mercedes.