Larry Bird pilota carro da Fórmula Indy pelas ruas de Nova York; veja

Um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos, Larry Bird passeou pela quinta avenida em Nova York pilotando um carro de Fórmula Indy, customizado com as cores do Indiana Pacers, clube no qual é presidente. A ação foi para promover a cidade de Indianápolis como candidata para sediar o All Star Game da NBA em 2021. A única vez que a capital do estado de Idiana hospedou o evento foi em 1985.

"Isso é uma daquelas coisas para se fazer antes de morrer", disse Bird sobre pilotar o carro pelas ruas de Nova York.

Mission accomplished. Indy's 2021 NBA All-Star Game bid has been officially delivered! Uma publicação compartilhada por Indiana Pacers (@pacers) em Abr 24, 2017 às 11:39 PDT