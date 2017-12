Lewis Hamilton inclui quarta estrela no capacete e 'voa' em Interlagos

Após garantir seu quarto título na Fórmula 1, Lewis Hamilton exibiu no primeiro dia de treinos em Interlagos uma nova pintura no capecete, agora com quatro estrelas. O novo desenho mantém as listras amarelas de pretos com um pequeno toque verde, mas agora traz o número 1 alado, acompanhado do número 44, além das quatro estrelas.

Nesta sexta-feira, o tetracampeão voou e bateu o recorde da pista em treinos ao romper a barreira do 1min10s. Não satisfeito, ele conseguiu baixar a marca ainda mais até cravar o tempo de 1min09s202. À tarde, o piloto voltou a corre e manteve o desempenho, encerrando o segundo treino na ponta, seguido pelo companheiro de equipe Valtteri Bottas.

O piloto da Mercedes conquistou o quarto título mundial há suas semanas no GP do México. Assim, pela primeira vez, a Fórmula 1 passou a ter dois tetracampeões correndo juntos. Além de Hamilton, o piloto da Ferrari Sebastian Vettel também tem no currículo quatro títulos.