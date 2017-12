Líder da MotoGP detona estrelismo de Rossi: 'Quer que lambam o seu ...'

Maior nome da história da MotoGP, Valentino Rossi é tido, fora da categoria, como exemplo para todos por causa de seus nove títulos. Porém, não parece que ele faz esse mesmo sucesso com seus companheiros. Quem deixou isso claro foi Andrea Dovizioso, empatado com Marc Marquez na liderança do mundial.

O piloto italiano disse que mal fala com o compatriota. "Eu não tenho muita relação com ele, porque Rossi se transformou em alguém muito importante no mundo, e acabou se isolando", disse, durante bate-papo com o jornal La Gazzetta dello Sport.

"Como consequência, ele formou o seu próprio grupo e essa é a melhor forma de viver que ele tem, já que é importante demais. É muito difícil estar ao seu redor. Quem não é da sua equipe ou do seu grupo deve lamber o seu ... para chegar perto", ironizou Dovizioso, que na sequência viu semelhanças entre ele e Rossi: "Creio que temos muitas coisas em comum. Ele tem muita paixão e vontade de se divertir. Nisso ele se parece muito comigo".