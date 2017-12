Líder do Rally dos Sertões atropela vaca e perde vantagem para rivais

Atual campeão do Rally dos Sertões e vencedor da primeira etapa em 2017 entre as motos, o gaúcho Gregorio Caselani teve um dia atípico nesta segunda-feira. O piloto atropelou uma vaca durante a travessia entre Goianésia e Santa Terezinha de Goiás, mas, mesmo com os machucados e danos na moto, terminou o dia na terceira colocação, mantendo a liderança no geral.

O problema enfrentado por Gregorio aconteceu na parte inicial dos 248 km percorridos no trecho cronometrado e fez com que ele ficasse com leves ferimentos e algumas marcas na sua moto Honda CRF 450X. "Estou dores no corpo e perdi algum tempo em razão de porteiras fechadas. Perdi um pouco da vantagem, mas o dia ainda não acabou, só termina amanhã, depois da etapa maratona", disse ele, se referindo ao fato de não poder fazer ajustes em sua moto entre segunda e terça-feira em razão do regulamento.

Além disso, o atual campeão ainda foi ultrapassado por seu companheiro de equipe Jean Azevedo e por Ricardo Martins, que pilota uma Yamaha, primeiro e segundo colocado da segunda etapa do Sertões 2017.

Tudo isso, porém, não tirou Gregorio da liderança de sua categoria e nem da geral entre as motos. Sua vantagem na ponta, porém, caiu de 20 para 16 minutos em relação a Martins. Com a vitória, o hexacampeão Jean Azevedo subiu para a terceira colocação.