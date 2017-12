Line girls do GP do Brasil de Fórmula 1 são apresentadas em Interlagos

O trabalho dos funcionários do Autódromo de Interlagos e dos mecânicos das equipes de Fórmula foi interrompido por alguns momentos nesta quarta-feira para a apresentação das garotas da Heineken que acompanharão os pilotos no GP do Brasil, no próximo dia 13.

“Escolhemos um time de moças bonitas, combinando com o evento. Elas estarão vestidas como em outros grandes prêmios que contaram com a presença da Heineken no grid”, declarou o publicitário Danilo Moraes, da agência Dois Por Um, que fez a escolha das meninas.

Os ingressos para os treinos e para a corrida já estão à venda nas bilheterias do próprio autódromo, na avenida Senador Teotônio Vilela, ao lado do portão 7.