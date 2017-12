'Luta do século': Casa de apostas sugere duelo entre Hamilton e Vettel

A luta entre Floyd Mayweather e Conor McGregor é o duelo mais esperado dos últimos anos. Mas a rivalidade entre Lewis Hamilton e Sebastian Vettel pode entrar na briga pelo título de 'luta do século'. Depois da briga de "trânsito" protagonizada pelos pilotos no GP do Azerbaijão, a casa de apostas britânica Paddy Power propôs uma luta de boxe beneficente entre os dois rivais. A oferta é de 1 milhão de libras (R$ 4,25 milhões) para que o vencedor possa doar para instituições de caridade.

A ideia da luta surgiu depois da batida entre os pilotos. Hamilton diminuiu e velocidade em uma das curvas, e Vettel acertou em cheio a traseira da Mercedes. Nervoso, o piloto alemão da Ferrari colocou seu carro de lado e colidiu propositadamente com o adversário, e algumas voltas depois, foi punido.

Ao final da corrida, Hamilton afirmou que se Vettel “quer mostrar que é homem, que o mostre fora do carro, cara a cara”.

Helmets off and gloves on! Read why we’re offering Sebastian Vettel and @LewisHamilton £1m to box for charity here: https://t.co/3q98VEIqoX — Paddy Power (@paddypower) 26 de junho de 2017