Magnussen brinca que remédios para dor de barriga ajudaram no México

Kevin Magnussen teve uma corrida atípica no Grande Prêmio do México, há duas semanas, quando cruzou a bandeira quadriculada na oitava posição à frente de Lewis Hamilton, que com a nona colocação somou pontos suficientes para conquistar o título da temporada. No primeiro dia de treinos no Grande Prêmio do Brasil, o piloto da equipe Haas revelou o segredo do sucesso da corrida anterior.

Magnussen teve que se submeter a um check-up médico antes do terceiro treino livre para o GP do México, depois de perder a reunião dos pilotos na sexta-feira devido a problemas intestinais, fruto de uma intoxicação alimentar no sábado. Lembrado que Sergio Pérez viveu o mesmo e os dois acabaram indo bem, Magnussen brincou. "Bom, então talvez seja esse o segredo. Ou então os remédios que nos deram"

Com 19 pontos, Kevin Magnussen é o 14° colocado na temporada, a mesma posição ficou no primeiro dia de treinos livres, em Interlagos, onde cravou tempo de 1min11s463. Os dois pilotos da Mercedes lideram os treinos, com Hamilton em primeiro e Valtteri Bottas em segundo. Neste sábado os pilotos voltam à pista para mais um treino livre pela manhã e à tarde serão realizados as voltas classificatórias para a corrida de domingo.