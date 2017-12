Magnussen e Hulkenberg trocam xingamentos após o GP da Hungria

Os pilotos Nico Hulkenberg, da Reanult, e Kevin Magnussen, da Haas, trocaram ofensas após o término do GP da Hungria, neste domingo. O motivo foi uma disputa envolvendo os dois na pista: Magnussen lutava pelo 11° lugar com Hülkenberg, que estava à frente. Ao ultrapassá-lo, acabou jogando o rival para fora da pista.

Em entrevista à emissora TV3, da Dinamarca, Magnussen afirmou que Hulkenberg merecia "mais uma vez o título de piloto mais antidesportivo da prova". Aparentemente, o dinamarquês não percebeu que o alemão estava ao lado.

Nico, então, se aproximou, interrompeu a entrevista e cumprimentou o dinamarquês de forma irônica, ao que ele respondeu: "chupe minhas bolas”.

Depois, o alemão ainda disparou contra o rival. "Eu dei os parabéns por ser o piloto mais antidesportivo do grid. Ele é um nojo. Jogar duro na hora de se defender é ok, mas jogar as pessoas contra o muro é crueldade. O que ele fez ali, parar de virar o volante para me mandar para fora da pista, é basicamente uma atitude de cuzão. Ele tem algo errado na cabeça. Trocamos belas palavras, ele disse aquilo. Sempre fica interessante com ele", declarou.

A corrida foi vencida por Sebastian Vettel, da Ferrari.

Veja a entrevista: