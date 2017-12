Massa alfineta Alonso: 'se não está curtindo, deveria deixar a F1'

Vivendo tempos difíceis na F1, com a falta de competitividade de sua McLaren e o problemático motor Honda nesta temporada, o espanhol Fernando Alonso vem deixando em aberto seu futuro na categoria, ao mesmo tempo em que não poupa críticas ao time. Recentemente, ele disse que deixará a equipe quando seu contrato acabar, no fim deste ano, caso não sinta ser possível ganhar algo até setembro.

Quem deu uma "alfinetada" no espanhol foi o ex-companheiro de equipe de Alonso nos tempos de Ferrari, o brasileiro Felipe Massa, segundo relato do portal UOL Esporte. "Fernando está reclamando porque ele não tem um bom carro. Acho que, se você não estiver se divertindo, é melhor ir embora. Ele não parece estar curtindo muito no momento", declarou o brasileiro.

Massa ainda foi questionado, após o GP do Canadá, em Montreal sobre as críticas que Alonso fez à F-1, dizendo que a categoria é previsível demais, e disse não concordar com essa postura.

"Agora com a Liberty (nova controladora da categoria) estamos indo no caminho certo em termos de atrair as pessoas, mas com os carros eles ainda não puderam fazer diferença porque as diferenças entre Mercedes, Ferrari e o resto são muito grandes", disse Massa.