Massa ganhará carro personalizado pela Williams no GP do Brasil

A despedida da Fórmula 1 do brasileiro Felipe Massa terá mais uma recordação inestimável. Depois da festa que o piloto ganhou da torcida e dos rivais durante o último Grande Prêmio do Brasil, ele ganhará um presente especial da sua equipe, a Williams: o carro com que ele disputou a prova em Interlagos. O monoposto foi personalizado com o seu sobrenome no lugar da marca de um dos patrocinadores.

Além disso, a equipe prestou uma homenagem ao piloto neste sábado, após a disputa do treino classificatório para o GP de Abu Dabi, que será a despedida de Massa da categoria.