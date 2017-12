Massa se diz surpreso com 'troca' de Alonso, mas se empolga: 'Estarei apoiando'

A decisão de Fernando Alonso de abrir mão do GP de Mônaco de Fórmula 1 para correr as 500 milhas de Indianapolis pegou realmente a todos de surpresa. Até mesmo Felipe Massa, companheiro do espanhol na maior categoria do automobilismo mundial, achou esquisita a atitude, mas ao mesmo tempo gostou, mostrando apoio ao piloto da McLaren de desbravar um "novo mundo".

"Foi uma grande surpresa para todos. Se ele decidisse disputar uma corrida em um fim de semana livre, como fez o Hülkenberg em Le Mans, ninguém ficaria surpreso, mas, trocar uma etapa da F1 para ir para lá, realmente ninguém esperava", disseo brasileiro, citando a experiência de Hulkenberg, que venceu as 24 horas de LeMans, tradicional prova de endurance na França.

"Pode ser que existam outras decisões nesse meio que a gente não saiba, pode ser que a decisão seja não só do Fernando, mas da McLaren e da Honda, mas acho que isso é muito bom. Eu estarei assistindo e apoiando. Vai ser bem legal ver ele fazendo um bom trabalho em uma corrida tão grande de outra categoria. Vai ser um novato lá, então precisa aprender tudo logo. Vai ser muito bom de ver", prosseguiu, destacando a parceria entre a McLaren e a Andretti Autosport, equipe que "acolherá" Alonso na nova categoria.

A empogação do brasileiro é tanta, que ele revelou até que já teve o sonho de disputar a Fórmula Indy, categoria muito tradicional nos Estados Unidos. "Quando era mais jovem, antes de entrar na F-1, olhava mais para a Indy que para a F-1. Tinham muitos brasileiros lá, a Indy era muito famosa no Brasil naquela época. Sonhava em ser piloto da F-1, mas também em ser piloto da Indy. Para ir agora para a Indy eu teria problemas com meu pai, minha mãe, minha esposa. Tenho um filho. Sinceramente, não penso mais em ir. Cogitei mudar de campeonato, mas dentro da Europa. Isso não significa que eu não goste da categoria, gosto muito, seria diferente, mas não está mais nos meus planos", completou.