Massa se despede ovacionado e com mensagem do filho: 'Orgulhoso de você'

Felipe Massa correu pela última vez em solo brasileiro pela Fórmula 1 e apesar de ter terminado em sétimo, recebeu o carinho da torcida presente no autódromo de Interlagos neste domingo. Ao final da corrida, o piloto foi surpreendido com uma mensagem emocionante do filho, Felipinho, de 7 anos.

"Papai, eu estou tão orgulhoso de você e te apoio para qualquer lugar que você vá. À propósito, adorei sua largada. Te amo", disse Felipinho pela rádio da Williams. "Eu amo você. Obrigado, pessoal", respondeu Massa, que agora só tem mais uma corrida de Fórmula 1 para fazer na carreira, em Abu Dhabi, daqui duas semanas.

Depois de largar em nono, Massa pulou para quinto, mas foi ultrapassado por Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton, com carros mais potentes. Nas últimas voltas brigou contra Fernando Alonso e cruzou a linha de chegada na sétima colocação. "Usei toda a energia da torcida, perdi apenas para os carros que não tem como brigar. Valeu como uma vitória. Agradeço todo carinho", disse Massa depois da corrida.