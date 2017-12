Mercedes mostra ronco de carro que tentará mais um título na Fórmula 1

Dominante nas últimas temporadas da Fórmula 1, a Mercedes está se preparando à todo vapor para brigar mais uma vez pelo título em 2017. Nesta quinta-feira, a equipe de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, que substituiu o atual campeão mundial Nico Rosberg, que surpreendeu a todos ao anunciar a aposentadoria, divulgou um vídeo em que dá para ouvir o ronco do novo carro, chamado de W08 Hybrid.

A escuderia, que buscará o quarto título consecutivo entre pilotos e também no mundial de construtores, por ora divulga só alguns detalhes de sua nova "máquina". O veículo será lançado oficialmente no dia 23 de fevereiro, em um evento em Silverstone, na Inglaterra.

Confira o vídeo do ronco do carro e já sinta o gostinho do que vem por aí: