Mercedes 'obriga' Bottas a curtir equipe no Facebook para assinar contrato

Nesta segunda-feira, a Mercedes confirmou Valtteri Bottas como seu novo piloto, substituindo o campeão Nico Rosberg, que decidiu se aposentar da Fórmula 1. Porém, o que realmente chamou atenção foi uma brincadeira feita pela escuderia, que "exigiu" que o finlandês curtisse o perfil oficial da equipe Mercedes antes de assinar um vínculo.

"Aquele estranho momento em que seu novo piloto não "curte" sua página ainda", brincou a escuderia, ao postar um vídeo no Twitter que Bottas aparece "dando like" na empresa em que trabalhará nos próximos anos através do Facebook.

Confira o vídeo: