Mercedes procura piloto de Fórmula 1 no classificados da revista Autosport

Após o surpreendente anúncio da aposentadoria de Nico Rosberg, a Mercedez ainda não escolheu quem será o novo companheiro de equipe de Lewis Hamilton. Com bom humor, a escuderia alemã utilizou o classificados da revista Autosport para anunciar a vaga em aberto.

O candidato deverá ter a capacidade de “dar feedback sobre a afinação do carro”, “identificar as forças e fraquezas dos seus adversários” e “imensa paciência frente à atenção da mídia”. “Possuir uma super licença da FIA será uma vantagem”, recomenda o anúncio. Aproveitando a oportunidade, o piloto japonês Kamui Kobayashi publicou seu currículo no Twitter, se oferecendo pra vaga.