Miniatura de Senna pelos 30 anos da 1ª vitória em Mônaco terá pré-venda a R$ 400

Em 31 de maio de 1987, Ayrton Senna, então em sua terceira temporada na Fórmula 1, conseguiu sua primeira vitória no Grande Prêmio de Mônaco, o mais tradicional da categoria. O brasileiro ainda iria voltar ao lugar mais alto do pódio no Principado em outras cinco ocasiões (1989, 1990, 1991, 1992 e 1993), se tornando o maior vencedor da história da prova.

Na semana em que a primeira vitória de Senna em Mônaco completa 30 anos, a loja Iron Studios, de São Paulo, está lançando uma nova miniatura do piloto brasileiro, vestido com o macacão amarelo da Lotus, equipe que ele defendia à época.

A edição limitada, que contará com apenas 1,987 peças, terá a pré-venda iniciada no próximo domingo, 28 de maio, justamente a data do GP de Mônaco da atual temporada da F-1.

A miniatura é feita em Polystone, pintada a mão, é feita em escala 1:10 e tem 19 centímetros de altura. O preço no site oficial da loja é de R$ 399.99. O lançamento oficial está previsto apenas para o segundo semestre deste ano.