'Muito fraco', Schumacher pode ser transferido para os EUA, diz revista

Desde que sofreu um acidente de esqui, no final de 2013, muito pouco se sabe sobre o real estado de saúde de Michael Schumacher. Tudo o que temos de informação é que ele está recebendo atendimento em uma espécie de UTI que foi instalada dentro de sua casa, na Suíça. Isso, porém, não parece estar sendo suficiente para ele se recuperar.

De acordo com a revista "Bravo", o ex-piloto está muito fraco e, ainda sonhando com que ele se recupere totalmente, sua esposa, Corinna, quer que ele vá se tratar em Dallas, nos Estados Unidos, em uma clínica do conceituado médico Mark Weeks, especialista em lesões cerebrais.

"Nós temos uma vasta experiência com traumas. Provavelmente não há nenhuma clínica na Europa que lida com tantos casos como nós", afirmou o médico em entrevista à revista, não confirmando, porém, que o heptacampeão mundial irá para sua clínica.