Multidão toma ruas de Assunção para acompanhar a largada do Rali Dakar

A 39ª edição do Rali Dakar começa efetivamente nesta segunda-feira. Mas neste domingo, uma multidão foi a Assunção, capital do Paraguai, para acompanhar uma largada simbólica, com os participantes da prova percorrendo um percurso de 3 km antes de chegar a uma rampa para ser saudado pelo público. Horacio Cartez, presidente do Paraguai e Evo Morales, líder boliviano, estiveram presentes na cerimônia.

Agora os competidores vão viajar por quase 9 mil km e passar por três países diferentes, num comboio de mais de 700 veículos e cerca de 3 mil pessoas. O rali, dividido em 12 etapas, deve se encerrar no dia 14 de janeiro, em Buenos Aires.