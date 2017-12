Considerado um piloto azarado, Rubens Barrichello mais uma vez sofreu com a infeliz sina. Líder da etapa de Curvelo-MG da Stock Car, Rubinho ficou sem combustível justamente na última volta. O resultado não poderia ser outro: foi ultrapassado por Ricardo Maurício, que venceu a corrida.

Ainda que o resultado não tenha sido o esperado, o antigo piloto da Fórmula 1 segue com chances de conquistar o campeonato, com 245 pontos contra 282 do líder Felipe Fraga.