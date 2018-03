Na resenha: Rubinho comanda selfie de ex-pilotos da Fórmula 1

O autódromo de Interlagos viveu clima retrô na tarde desta quarta-feira. Dez ex-pilotos da Fórmula 1 que estão em São Paulo para participarem da Corrida de Duplas da Stock Car, no sábado, se reuniram para tirar fotos. Rubens Barrichello comandou uma selfie do time, que tem ainda Felipe Massa, Nelsinho Piquet, Lucas di Grassi e outros competidores.

Para a corrida de duplas, cada um dos competidores chamou um convidado externo com quem vai se revezar no cockpit. Essa possibilidade abriu espaço para a presença de muitos pilotos com passagens pela Fórmula 1, como Felipe Massa, que estava na categoria até o fim do ano passado, e o belga Jerome D’Ambrosio, convidado por Lucas Foresti.

A equipe de pilotos ex-Fórmula 1 que correrá na Stock Car no sábado tem: Jerome D’Ambrosio, Felipe Massa, Felipe Nasr, Tarso Marques, Luciano Burti, Lucas di Grassi, Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Nelson Piquet Jr., Antônio Pizzonia e Roberto Merhi.