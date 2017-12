Narrador da Globo narra fim de corrida antes da hora e web não perdoa

Um dos principais narradores esportivos do Brasil, Luís Roberto costuma substituir Galvão Bueno nas transmissões de Fórmula 1 quando o "oficial" fica de fora. Neste domingo, durante o GP de Cingapura, foi assim e o comunicador cometeu um erro que, rapidamente, passou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter em todo o mundo.

Por causa do excesso de acidentes durante a corrida, entre eles o que tirou Sebastian Vettel da disputa e as vezes que o Safety Car entrou na pista, o grande prêmio ficou um pouco atrasado e, por isso, não terminou ao fim das 61 volts, como era previsto e sim depois de duas horas, tempo limite para a realização da prova. A situação parece ter confundido Luís Roberto, que, com muita empolgação, narrou a vitória de Lewis Hamilton.

O problema é que ainda faltava uma volta, gerando uma situação cômica para quem assistia a corrida na TV Globo e causando inúmeras reações nas redes sociais. Confira algumas delas:

LUIS ROBERTO CANTOU A VITÓRIA UMA VOLTA MAIS CEDO HAHAHAHAHAHAHAHAHA #F1 #SingaporeGP — Matte (@skellingtor) 17 de setembro de 2017

Na Globo, o Luis Roberto narrou a vitória do Lewis Hamilton uma volta antes do fim. — Marcio Dolzan (@marciodolzan) 17 de setembro de 2017

Se não tem mico, não é narração do Luís Roberto #SingaporeGP #F1 — F1 da Depressão (@f1dp_) 17 de setembro de 2017

luis roberto já comemorou 3x a vitória do moço e a corrida nem acabou — Jennifer (@imajennary) 17 de setembro de 2017

Reginaldo podia avisar Luis Roberto q tinha mais uma volta, sqn kkkkk — WILL OLIVEIRA (@willhurks) 17 de setembro de 2017

"Vitória desse negro maravilhoso... não, tem mais uma volta" Luís Roberto — Botequim GP (@botequimgp) 17 de setembro de 2017

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu disse q Luis Roberto dobra esquina da loucura @NFLdaZueira @NFL_Cantadas ele cantou vitoria antes de acabar — Roger Lourenço (@rogeraovivo) 17 de setembro de 2017

Luis Roberto e sua bandeirada imaginária kkkk — Djuliano Ventura (@DjulianoVentura) 17 de setembro de 2017