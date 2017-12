Neto de Emerson Fittipaldi é aceito na Academia de Pilotos da Ferrari

Enzo Fittipaldi, neto do bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, foi anunciado como novo integrante da Ferrari Driver Academy, divisão que trabalha no desenvolvenvimento de novas promessas do automobilismo. Quem também foi aceito na academia foi o neo-zelandês Marcus Armstrong, revelação do kart.

Aos 15 anos, Enzo e Armstrong participaram de testes no circuito particular de Fiorano, em novembro. As atividades na escuderia italiana começam no próximo mês de janeiro.

Neste ano, o brasileiro terminou a temporada da Ginetta Junior Championship, na Inglaterra, na 18ª colocação geral, sendo seu melhor resultado um 8º lugar. Fittipaldi também já disputou algumas categorias nos Estados Unidos. Armstrong, que foi considerado pelo site Motosport.com o terceiro melhor talento do kart de 2016, disputou as classes KF e KZ, na Europa.