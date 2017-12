Nico Rosberg abre a sua intimidade e mostra um pouco da infância

O alemão Nico Rosberg é o mais novo campeão mundial de Fórmula 1. Após chegar em segundo lugar no GP de Abu Dhabi, neste domingo, ele garantiu a sua primeira conquista da maior categoria do automobilismo. Mas o piloto da Mercedes nunca se esqueceu das suas origens e postou um vídeo no seu Facebook mostrando um pouco da sua infância. Junto de seus pais, Keke Rosberg, ex-piloto e também campeão da F-1 em 1982, e Sina Rosberg, sua mãe, o novo campeão mundial abre um pouco da sua intimidade. Ele aparece brincando no kart, na piscina e com o cachorro.