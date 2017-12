Nico Rosberg e Lewis Hamilton postam fotos nos Emirados Árabes

Neste fim de semana tem a final da Fórmula 1 em Abu Dhabi e os pilotos da Mercedes, Nico Rosberg e Lewis Hamilton, já chegaram ao palco da decisão. Postando fotos em suas redes sociais, os dois companheiros de equipe, que disputam o título, desembarcaram nos Emirádos Árabes com estilo. Hamilton chegou em seu jatinho particular, enquanto Nico Rosberg postou foto no Circuito de Yas Marina.

Lembrando que o treino classificatório para a corrida será neste sábado, a partir das 11 horas, e a corrida que define o campeão mundial de 2016 está marcada para domingo no mesmo horário.