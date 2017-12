Niki Lauda brinca com carro rosa da F1: 'safety-car da parada gay'

O carro rosa apresentado pela Force India para a temporada da Fórmula 1 continua dando o que falar. Quem comentou sobre o assunto dessa vez foi o tricampeão mundial da categoria, Niki Lauda. O ex-piloto austríaco ironizou a pintura repaginada da equipe, agora majoritariamente rosa.

“Podem até utilizar como safety-car na parada gay”, brincou durante transmissão da TV austríaca ORF. Apesar de aparentemente discordar da escolha, Lauda concorda que foi uma boa ideia: "Do ponto de vista do marketing, é uma ideia genial”, disse.

Lauda não foi o primeiro a comentar sobre a escolha da cor do carro da Force India. Há uns dez dias, Nico Hulkeberg, piloto que deixou a escuderia ao final do último ano, causou polêmica com comentário em seu Twitter: "Agora vocês finalmente entenderam por que eu saí da Force India", escreveu o piloto que agora está na Renault.

Para se pintar de rosa, a Force India recebeu US$ 20 milhões, após firmar acordo com a Best Water Technology Group (BWT), empresa do ramo de tecnologia sustentável. De acordo com o chefe da equipe, a parceria representa uma subida de patamar da escuderia, que vem obtendo bons resultados ao longo dos últimos anos e quer disputar pontos com as grandes em 2017.