Norte-irlandês capota 2 vezes em 2 dias em rally na Argentina; assista

No último sábado, um acidente impressionante assustou os torcedores e competidores do Rally Argentina. Durante a 14ª etapa da prova, o piloto norte-irlandês Kris Meeke decolou em uma curva e capotou por oito vezes antes de aterrissar de cabeça para baixo.

Apesar do susto, Meeke e o copiloto Paul Nagle não sofreram ferimentos graves. Com o carro completamente destruído, ambos abandonaram as três etapas restantes na Argentina.

O acidente acabou com qualquer chance dos dois vencerem o evento, já que nas outras quatro etapas anteriores do mesmo dia, Meeke e Nagle haviam conquistado duas vitórias e dois terceiros lugares.

O norte-irlandês, por sinal, não estava em um final de semana muito bom. Um dia antes, ele já havia sofrido outro acidente, durante a quarta etapa, entre as cidades de Santa Rosa e San Agustin, na província de Córdoba (veja no vídeo abaixo). Na ocasião, Meeke e Nagle conseguiram voltar à prova e os mecânicos recuperaram completamente o carro para o sábado.

NO MÉXICO

Este não foi o primeiro incidente Meeke na temporada. Em março, ele invadiu um estacionamento durante uma curva no Rally do México. Na ocasião, ele voltou para a corrida, venceu a bateria e, mais tarde, foi o campeão geral do evento.