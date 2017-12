Nove vezes campeão mundial, Valentino Rossi sofre grave acidente de moto

O piloto italiano Valentino Rossi, nove vezes campeão mundial de motovelocidade, sofreu violenta queda nesta quinta-feira, durante um treino com moto de enduro e fraturou tíbia e perônio de uma das pernas, conforme veiculou o jornal "Gazzetta dello Sport".

As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas, mas a equipe Yamaha confirmou parte das informações da publicação italiana, sem detalhar, no entanto, as lesões sofridas pelo "Doutor", como é conhecido o astro. Rossi, de 38 anos, está internado em um hospital localizado na cidade de Urbina, na região central da Itália.

A expectativa é que o piloto tenha que passar por cirurgia até, no máximo, a manhã desta sexta-feira. De acordo com a publicação, é possível que ele encerre antecipadamente a participação no Mundial de MotoGP, em que ocupa a quarta colocação, com 157 pontos, 26 atrás do líder, o compatriota Andrea Dovizioso, da Ducati.