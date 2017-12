Novo destaque da Moto GP começou pilotando para Paris Hilton

O novo fenômeno da Moto GP é o espanhol Macerick Viñales, de apenas 22 anos, da Yamaha, que faturou a primeira etapa do campeonato de 2017, o GP do Catar. E ele conta com a torcida de ninguém menos do que a socialite, atriz e DJ Paris Hilton, para quem começou a pilotar no início de sua carreira, com apenas 16 anos.

Era o ano de 2011 quando Viñales foi selecionado para uma vaga de segundo piloto na SuperMartxé VIP, equipe da categoria Moto 3, para iniciantes. O time era patrocinado por Paris, que se declara fã da motovelocidade e é herdeira da cadeia de hotéis Hilton.

Segundo o portal ESPN, no lançamento da equipe, em 2010, Paris havia declarado que o esporte era 'sexy' e mandado pintar as motos de cor de rosa". Na ocasião, ela havia prometido comemorar as vitórias dos garotos com um presente - uma "noite especial na balada".

Desde então, a carreira do jovem pode ser chamada de meteórica. Ganhou oito corridas nos dois primeiros anos nas pistas, faturou o título em 2013, foi escolhido o novato do ano em 2014 e a partir de 2015, com seu estilo arrojado, está na categoria principal, a Moto GP.