Obrigado, Massa! Brasileiro da Williams faz sua última corrida na F-1

Acabou para Felipe Massa na F-1. O piloto brasileiro disputou neste domingo seu último GP da categoria mais popular do automobilismo mundial. Foram 14 anos de F-1, com 11 vitórias e 41 pódios. Felipe deu duas alegrias inesquecíveis ao torcedor brasileiro ao vencer em Interlagos em 2006 e 2008, ano em que ficou em segundo lugar no Mundial. Em Abu Dhabi, um fim de linha com a nona posição. Valei, Massa. Você foi #Fera também.

O piloto ainda não sabe em qual categoria vai correr daqui para frente, mas já afirmou que não vai parar de acelerar. Massa tem 35 anos. Quem também parou foi Jenson Button, piloto da McLaren.