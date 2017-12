Fernando Alonso faz ultrapassagem espetacular em treino da Indy; veja

Fernando Alonso mostrou que está se adaptando ao carro da Indy durante treino livre para as 500 Milhas, prova lendária do automobilismo, marcada para 28 de maio. Na sessão realizada na última terça-feira, o piloto espanhol ultrapassou os experientes Helio Castroneves e Juan Pablo Montoya, antes de uma das curvas do autódromo.

O brasileiro Castroneves foi o segundo colocado do dia, superado apenas pelo seu companheiro de equipe, o australiano Will Power. Grande atração da Indy 500, Fernando Alonso conseguiu apenas o 24º tempo do dia, ocupando agora a 22ª colocação na soma dos dois dias. Na liderança está o americano Marco Andretti.