Pancada de Vettel obriga Ferrari a cancelar treino com pneus de chuva

A Ferrari não voltará a pista nesta sexta-feira, após acidente com o piloto Sebastian Vettel ocorrido na tarde de quinta-feira, durante primeiro dia de testes com pneus de chuva da Pirelli. O alemão perdeu o controle e acabou batendo no muro de proteção da pista de Fiorano, na Itália. O carro da Ferrari ficou danificado, mas Vettel não sofreu nenhum ferimento.

O objetivo da Pirelli era receber um feedback de Vettel em relação ao comportamento dos pneus para chuva da empresa, já que problemas com o aquecimento dos pneus foram relatados durante o Grande Prêmio do Brasil do ano passado. Antonio Giovinazzi, vice-campeão da GP2 e piloto de testes da Ferrari, foi escalado para as sessões desta sexta-feira, porém, por conta do acidente ele terá de abrir mão de alguns minutos dentro de um carro de Fórmula 1.