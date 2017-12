Para melhorar conforto de pilotos, Ferrari aposenta sapatilha e aposta em 'meia'

Todo mundo que acompanha corridas de automóveis sabe que o traje dos pilotos é formado pelo macacão, capacete e uma sapatilha. Porém, por causa dos maus resultados nas últimas temporadas na Fórmula 1, a Ferrari decidiu inovar e vai trocar o calçado de seus pilotos por um mais moderno, que mais parece uma meia.

Feita de uma fibra leve e resistente a fogo, a nova sapatilha de Sebastien Vettel e Kimi Raikkonen possui tecnologia semelhante à usada em uniformes militares, mas com a adição de um solado de neopreme, que contribui para maior aderência entre os pés do piloto e os pedais do carro.

Se esse novo sapato vai melhorar os resultados da Ferrari, a gente ainda não sabe, mas ele já está sendo premiado, vencendo o IF Design Award 2017, tradicional prêmio de design. Para quem gostou e quer ter uma "meia" igual à dos pilotos, prepara-se para gastar um bom dinheiro. Ela está sendo vendida no site da Puma por 375 dólares, mais de R$ 1.000.