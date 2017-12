'Parece que descobrimos o Santo Graal', diz diretor sobre nova Mercedes

Dominante na Fórmula 1 desde 2014, a Mercedes apresentou oficialmente nesta quinta-feira, no tradicional circuito de Silverstone, na Inglaterra, o seu novo carro para a temporada de 2017. A equipe mandou o tricampeão mundial Lewis Hamilton à pista para uma volta de demonstração e em seguida exibiu o modelo W08, que será utilizado pelo britânico e pelo finlandês Valtteri Bottas.

"É um dia super importante para nós. As regras mudaram substancialmente. Na temporada passada, perguntávamos a cada semana o que tínhamos que fazer para nos adaptar. Agora, parece que descobrimos o Santo Graal", disse Toto Wolff, diretor da escuderia alemã em entrevista à agência espanhola EFE.

O W08 é mais largo e robusto do que o seu carro de 2016, mas manteve o bico arredondado que já exibia no ano passado. Além disso, a Mercedes não seguiu a tendência de "barbatana de tubarão" como elemento aerodinâmico que foi visto na tampa do motor dos modelos apresentados por outras equipes. Esta peça foi "conservada" de maneira notavelmente menor do que a dos novos carros dos rivais.

@LewisHamilton: "It's the most detailed piece of machinery I have seen so far in F1"

