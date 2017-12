Parque da Ferrari pega fogo na Espanha e uma pessoa fica ferida

Acaba 2016!

A Ferrari Land, o parque temático da Ferrari que está em construção na cidade de Tarrafona, na Catalunha, Espanha, enfrentou um incêndio na noite desta quarta-feira, 20h (17h no horário de Brasília). Um homem de 37 anos sofreu queimaduras de primeiro grau, sem maiores complicações.

A vítima foi transferida para o Centro de Emergência Atenção Básica de Tarrafona, de acordo com informações do jornal espanhol Marca. Ainda segundo a publicação, as chamas foram controladas cerca de 1h15 após o início do incêndio. Uma outra pessoa foi atendida após sofrer uma crise de pânico, mas não precisou de auxílio médico, conforme o site Mundo Deportivo.

As chamas atingiram parte das obras de um prédio de 25m de altura - a construção deve ser uma réplica do Campanário de San Marcos de Valencia, de Veneza, na Itália.

Veja o vídeo do incidente:

A Ferrari Land é o segundo parque temático construído pela Ferrari - o primeiro foi erguido em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O lançamento da atração deve ocorrer em abril de 2017 e o incidente não deve influenciar na data, segundo a direção do parque.