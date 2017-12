Paulo Nobre sofre mais um acidente em prova de rali e pede perdão

Depois de vencer a etapa de Piraquara, no interior do Paraná, do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade, o ex-presidente do Palmeiras volta a sofrer novo acidente. Competindo ao lado de Gabriel Morales, Nobre perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Felizmente, nem ele e nem o navegador se machucaram.

Em sua página no Facebook, Nobre lamentou o ocorrido e admitiu que estava desconcentrado no momento do acidente.

Essa não é a primeira vez que o palmeirense sofre um acidente. Em abril, Paulo Nobre bateu a quase 200km/h na primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade, em Estação, no Rio Grande do Sul.

Assista ao vídeo do acidente no blog do Ricardo Ribeiro