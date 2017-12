Piloto acerta moto de rival e quebra clavícula em treino da Moto3; assista

Os treinos classificatórios da Moto3 costumam trazer emoção, mas um acidente causou grande preocupação entre fãs, pilotos e equipes neste sábado, 9. Na pista de San Marino, o piloto Gabriel Rodrigo acabou escorregando durante uma curva e sem conseguir desviar, Livio Loi atropelou a moto do rival e foi arremessado na pista.

Ambos saíram caminhando do local, mas a queda causou uma fratura na clavícula de Livio Loi, que ficará fora da prova realizada neste domingo, às 6h, horário de Brasília.

Com o tempo de 1min42s147, o italiano Enea Bastanini larga na frente, seguido do espanhol Jorge Martin.

Drama at the end of #Moto3 qualifying as Livio Loi is launched skywards!

Amazing to see him get up and walk away! #SanMarinoGP pic.twitter.com/0v0noC7Qwh — MotoGP™ (@MotoGP) 9 de setembro de 2017