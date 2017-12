Piloto alemão polemiza com carro rosa na F-1 'Finalmente entenderam porque saí'

O carro rosa apresentado pela Forca India para a temporada da Fórmula 1 continua dando o que falar. Dessa vez, Nico Hulkeberg, piloto que deixou a escuderia ao final do último ano, fez uma brincadeira com a excêntrica cor do carro, mas não escondendo ser contra a opção:

"Agora vocês finalmente entenderam por que eu saí da Force India", colocou ele, agora na Renault, em seu Twitter, recebendo muitas críticas de seus fãs, com alguns dizendo que ele "precisa se olhar no espelho". Giedo van der Garde, que correu a temporada 2013 pela Caterham, disse não entender o motivo da "revolta": "Por quê? Cai muito bom em você, amigo".