Piloto brasileiro de moto será treinado por Valentino Rossi

O piloto Renzo Ferreira, de apenas 15 anos de idade, foi selecionado pela Yamaha para participar da 4ª Edição do VR46 Master Camp, treinamento que acontecerá de 24 a 28 de julho, no rancho de Valentino Rossi em Tavullia (Itália), cidade onde nasceu o piloto italiano. Renzo é o primeiro piloto brasileiro a ser selecionado para a Academia de Pilotos VR46. Ele se juntará a outros cinco jovens que também integram a equipe bLU cRU (time mundial da Yamaha, que não tem conexão com a Yamaha Brasil): o holandês Robert Schotman, o francês Enzo De La Vega, o finlandês Kimi Patova, o ucraniano Mykyta Kalinin e o italiano Alfonso Coppola.

Assim como nas edições anteriores, além de Valentino Rossi, os pilotos terão cinco dias de treinamento com grandes nomes da motovelocidade como os italianos Andrea Migno e Francesco Bagnaia; o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli; Marco Belli, tricampeão inglês de Flat Track e o preparador físico, Carlo Casabianca.

O Master Camp é um projeto conjunto entre a Yamaha e o multicampeão de MotoGP Valentino Rossi, voltado para jovens promessas do motociclismo profissional. O curso é projetado para ajudar os pilotos a aprimorarem técnicas de pilotagem e conquistarem bons resultados nas pistas. Durante os cinco dias, os pilotos participarão de treinos no circuito de Misano e na pista de kart de Misanino.

Renzo é o único representante brasileiro nos campeonatos internacionais de motovelocidade. Nascido em Campinas, interior de São Paulo, começou a correr aos quatro anos de idade. Aos 11, participou da Júnior Cup, categoria de entrada da Superbike Series brasileira. No ano passado, conquistou uma vaga na equipe Kallio Racing, time de Mika Kallio. Após concluir uma temporada no Motoamerica, em 2016, conquistou uma vaga para disputar, este ano, o Mundial de SuperBike pela categoria World SSP300.