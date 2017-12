O piloto francês Johann Zarco protagonizou uma cena inusitada no Grande Prêmio de San Marino da MotoGP, realizado neste domingo, 10. Após ficar sem gasolina nos metros finais, ele decidiu descer da moto e empurrá-la até a linha de chegada.

“Eu fiquei sem combustível. Fiz o meu melhor para preservar o que sobrou até a última curva, mas aí a moto parou e eu tive que empurrá-la na reta principal, que era muito longa. Outros pilotos me ultrapassaram, o que foi uma pena. Mas queria chegar até o fim, pois esta é a mentalidade das corridas. Terminei em 15º, o que me deu um ponto no campeonato. Melhor isso do que nada”, disse Zarco ao final da prova.

O vencedor da corrida foi o espanhol Marc Márquez, que conseguiu ultrapassar o italiano Danilo Petrucci na última volta da prova disputada no circuito de Misano Adriático. A vitória deste domingo foi a quarta de Márquez no campeonato e o levou aos mesmos 199 pontos do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que completou o pódio, em terceiro lugar. Mas é o espanhol quem agora lidera o campeonato, em função dos critérios de desempate.

What a heroic effort from Zarco as he pushes his bike over the line!

