Piloto da Stock Car Lucas Foresti apresenta novo carro para a temporada 2017

O piloto Lucas Foresti, da Stock Car, apresentou nesta quinta, 23, seu novo carro para a temporada 2017 da Stock Car. Jovem promessa do automobilismo nacional, Foresti corre nesta temporada, pelo segundo ano consecutivo, com a equipe Full Time, a mesma de atual vice-campeão Rubens Barrichello, de Bia Figueiredo e Allam Khodair.

A temporada que começa no próximo dia 2 de abril com a etapa de Goiânia é a quarta consecutiva de Lucas Foresti na Stock Car, que disse estar na melhor fase de sua carreira. "A expectativa é muito alta. Vamos aprender com os erros do ano passado e melhorar para esse ano", disse o piloto, em conversa exclusiva com o Fera. Veja como ficou:

Uma novidade no carro de Foresti para essa temporada são as cores personalizadas e produzidas pelo próprio piloto em parceria com a patrocinadora. Toda a carroceria do carro #12 é amarela e as faixas decorativas trazem as cores azul e preto fosco. As tonalidades foram batizadas com o nome do piloto.

Para o chefe da Full Time, Maurício Ferreira, a equipe vem mais competitiva para a temporada 2017. "Queremos ser os protagonistas da Stock Car. Temos um novo time de engenharia, o tempo de preparação do carro foi diferente. Vamos estar mais competitivos", disse.

Em 2016, Lucas Foresti foi o 24º colocado no ranking final da Stock Car com 67 pontos, seu melhor desempenho até o momento. Conversamos ao vivo com o piloto durante a apresentação do carro para a página do Fera no Facebook. Confira: