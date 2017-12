Piloto da Stock Car customiza carro e macacão com arte de Romero Britto

Durante o treino classificatório da Corrida do Milhão da Stock Car, disputada no Autódromo Internacional de Curitiba, um carro em especial chamou atenção. O veículo guiado por Lucas Foresti estava todo colorido, já que foi customizado pelo artista plástico Romero Britto, muito famoso por suas obras no mundo todo. Ele criou um design completo de carro, capacete e também do macacão que o competidor vestirá na prova.

"Sempre fui um amante de velocidade e de carros. Já pintei carros de rua, um carro de Fórmula 1 e quando o Lucas me propôs eu aceitei na hora. Nesse layout eu me inspirei na velocidade, na juventude do Lucas e também no Brasil. Mal posso esperar para ver esse layout na pista e espero que traga muita sorte ao Lucas!", explica Romero.

A novidade foi bastante elogiada. Sérgio Maurício narrador da SporTV, não escondeu sua surpresa durante a transmissão da classificação: "É o carro de Stock Car mais bonito que eu já vi".

Além da beleza, a iniciativa foi criada por uma medida humanitária. O macacão será entregue à APACC/Casa Ronald Campinas, que presta assistência social para crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. A peça será leiloada em um evento após a corrida.