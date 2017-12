Piloto de kart perde controle e atropela fotógrafo durante competição; assista

Durante a primeira etapa do Estadual de Kart, realizado no Kartódromo Rubens Barrichello, na cidade de Palmas (TO), na manhã de domingo, o piloto Neto Vidal atingiu um fotógrafo que fazia a cobertura da corrida. O piloto, de 23 anos, estava em uma reta e tentou desviar de outro carro, quando perdeu o controle, invadiu o gramado e acabou atingindo o fotógrafo do Jornal do Tocantins, Elias Oliveira, que estava tentando capturar as imagens.

O fotógrafo fraturou o tornozelo e o pé esquerdo, além de ter escoriações. Ele foi socorrido e levado de ambulância para o hospital da Unimed. O profissional passou por cirurgia ainda no mesmo dia e se recupera bem após o susto, segundo informações do Globoesporte. O piloto foi desclassificado devido ao acidente. As imagens foram gravadas pelo pelo cinegrafista da TV Anhanguera, Wilton Dias, que também realizava cobertura da competição.