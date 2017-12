Piloto de moto descobre que amigo morreu no mesmo dia de sua primeira vitória

O último sábado tinha tudo para ser especial para Jordon Smith. Porém, ele acabou sendo trágico. Logo após vencer pela primeira vez na categoria 250SX, com direito a uma ultrapassagem na última volta para cima de Joey Savatgy, o piloto da KTM soube que um de seus melhores amigos sofreu um acidente enquanto se dirigia para acompanhar a prova do colega e acabou perdendo a vida.

As good as my first win feels. It is one of the worst nights of my life as I found out after the race that one of my best friends and his dad both passed away on the way to a race today. I had so many incredibly great times with both of them and I am at a complete loss for words right now. I definitely had a couple angels helping get that win tonight. R.I.P. Cody and Chris. You guys were amazing! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Uma publicação compartilhada por Jordon Smith (@_smitty44) em Mar 25, 2017 às 8:20 PDT

Antes de saber da tragédia, Smith foi enfático ao comemorar sua vitória: "Eu tenho tanto a agradecer para tantas pessoas! É uma sensação incrível e mal posso esperar para compartilhar essa emoção com todos". Porém, quando as "câmeras foram desligadas", o piloto ficou sabendo do acidente que matou Cody e também Chris, pai do rapaz. Para homenagear o colega e seu parente, ele fez um desabafo em seu Instagram: "Tão feliz como a sensação da minha primeira vitória, é também uma das piores noites da minha vida, já que eu descobri que um dos meus melhores amigos e seu pai faleceram no caminho para minha corrida de hoje. Eu tive tantos momentos incríveis com ambos e estou com uma perda completa de palavras agora. Eu definitivamente tinha um casal de anjos ajudando a ganhar essa noite. Descansem em paz, Cody e Chris. Vocês foram incríveis!".