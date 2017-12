Piloto de MotoGP é pedido em casamento durante coletiva de imprensa

Durante a coletiva de imprensa de lançamento do GP das Américas, Álvaro Bautista foi surpreendido em rodada de perguntas enviadas pelos fãs, uma novidade para a temporada 2017. Uma fã identificada apenas como Grace fez uma pergunta direcionada ao piloto espanhol: "Álvaro, você vai casar comigo?

Grace Barroso é uma modelo venezuelana, namorada e agora noiva do piloto. Com um sorriso estampado no rosto, Bautista aproveitou a brincadeira para contar a história completa. Disse que antes de sair de casa para ir à Argentina, onde disputou a última corrida da temporada, ele já havia feito o pedido de casamento a Grace. E ela aceitou.

Mas o piloto fez questão de confirmar novamente, recebendo aplausos dos presentes e dos pilotos Marc Márquez, Maverick Viñales Viñales, Valentino Rossi, Cal Crutchlow e Johann Zarco.

O GP de Áustin será realizado neste domingo, com largada às 16 horas. O campeão da temporada 2016, Marc Márquez largará na pole, seguido pela líder da competição deste ano Maverick Viñales.